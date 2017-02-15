Керченская переправа приостановила работу из-за дрейфующих льдов

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Керченская паромная переправа приостановила работу из-за плохой погоды, сообщает в ночь на среду оператор переправы "Морская дирекция".

Ранее оператор сообщал, что работа парома в ближайшие дни может остановиться из-за сильного ветра и дрейфа льдов.

"В связи с ухудшением погодных условий работа Керченской паромной переправы приостановлена. Просим воздержаться от поездок через переправу до улучшения погодных условий", — говорится в сообщении.

Уточняется, что со стороны порта "Кавказ" (РФ) переправы ждут 76 легковых автомобиля, два автобуса и 648 грузовиков. Со стороны порта "Крым" скопились 20 легковых автомобилей, восемь автобусов и 255 фур.

Керченская паромная переправа (порт Крым — порт Кавказ) и аэропорт Симферополь являются главными транспортными артериями, связывающими полуостров Крым с Россией.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.