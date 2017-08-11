Киев направил Москве ноту из-за ограничения судоходства в Керченском проливе

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста из-за ограничения на судоходство через Керченский пролив в течение августа и сентября 2017 года, связанного со строительством моста, сообщила в пятницу пресс-служба МИД.

"МИД Украины выражает протест в связи с введением Российской Федерацией запрета судоходства через Керченский пролив в течение августа и сентября 2017 года, связанной со строительством моста, в очередной раз подчеркивает противоправности таких действий… Соответствующая нота протеста была направлена ​​российской стороне", — говорится в сообщении.

МИД Украины называет строительство моста незаконным в соответствии с международным правом.

"Вызывает глубокую обеспокоенность также негативное влияние, которое строительство может нанести окружающей среде и навигации через пролив. Введение РФ в одностороннем порядке ограничения на морское судоходство через Керченский пролив является очередным грубым пренебрежением РФ нормами международного права", — добавили в МИД.

Ранее заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк сообщил, что власти Украины считают убытки торговых портов и готовят иск к России из-за ограничения судоходства в Керченском проливе в связи со строительством моста.

Министр транспорта России Максим Соколов ранее сообщал, что морская операция по перевозке и установке самых габаритных конструкций моста через Керченский пролив — арочных пролетов — пройдет при минимальном ограничении судоходства, единовременная приостановка движения по фарватеру не превысит трех суток. Он также подчеркнул, что сразу после завершения технологических операций канал будет незамедлительно открываться для прохода судов.