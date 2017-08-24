Поврежденный еще зимой участок водовода Горловка-Торецк отремонтирован

КИЕВ, 24 авг — РИА Новости Украина. На линии соприкосновения в Донбассе отремонтирован участок водовода Горловка-Торецк, который был поврежден зимой из-за обстрелов, сообщается в четверг на сайте Минобороны Украины.

"СЦКК (Совместный центр по контролю и координации) совместно с ОБСЕ был скоординирован и проведен ремонт участка водовода диаметром 900 миллиметров Горловка-Торецк (вблизи шахты имени Гагарина). Поврежденный еще в феврале 2017 года в результате активных боевых действий участок водовода пересекает линию разграничения", — говорится в сообщении.

По данным министерства, из водовода из-за повреждений на землю ежедневно вытекало от 14 до 15 тысяч кубических метров питьевой воды, большая ее часть затапливала подвальные помещения жителей частного сектора поселка Южное (бывшее Ленинское). Также вода попадала в подземные выработки неработающей шахты имени Гагарина, выталкивая на поверхность взрывоопасный метан, который также попадал в подвалы жилых домов поселка.

Безопасность проведения работ обеспечивали специалисты Госслужбы Украины по ЧС, подразделения гражданско-военного сотрудничества, а также патрули Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста, отметили в Минобороны.

"В течение 22-24 августа ремонтные бригады нашли шесть аварийных участков, на которых откопали на поверхность трубу и провели необходимые сварочные работы. Восстановление устойчивого водоснабжения позволит почти 35 тысячам жителей Торецка и поселков в "серой зоне" (нейтральной зоне — ред.) забыть о жестком графике водоснабжения (два часа в сутки), который был введен в течение последних нескольких месяцев", — добавили в оборонном ведомстве.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.