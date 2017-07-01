Последствия обстрела Горловки

Обстрел, в результате которого снова была обесточена Донецкая фильтровальная станция, велся с позиций ВСУ, сообщил в субботу заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
"В результате обстрела с позиций 72 механизированной бригады ВСУ повреждения получила линия электропередач, обеспечивающая питанием Донецкую фильтровальную станцию. В настоящее время станция обесточена. Данный факт подтверждает, что противник продолжает вести целенаправленные обстрелы по объектам жизнеобеспечения республики", — сказал Басурин.
Смотрите также: Конфликт в Донбассе: принуждение к "Минску" будет усиливаться — эксперт
Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории линии соприкосновения. Она обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов региона по обе стороны линии соприкосновения. Станция регулярно подвергается обстрелам.