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    Последствия обстрела Горловки

    Тема:

    "Хлебное перемирие": обстрелы и теракты (705)

    25801
    Последствия обстрела Горловки
    Последствия обстрела Горловки
    Последствия обстрела Горловки
    Последствия обстрела Горловки
    Последствия обстрела Горловки
    Последствия обстрела Горловки
    Последствия обстрела Горловки
    Жители у жилого дома, пострадавшего от обстрела, в Горловке в Донецкой области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия обстрела Горловки
    Жилой дом, пострадавший от обстрела, на улице Вознесенского в Горловке в Донецкой области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия обстрела Горловки
    Женщина демонстрирует повреждения в квартире после обстрела в Горловке.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия обстрела Горловки
    Женщина демонстрирует повреждения в квартире после обстрела в Горловке.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия обстрела Горловки
    Дети прячутся в подвале от обстрела в Горловке в Донецкой области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия обстрела Горловки
    Дети прячутся в подвале от обстрела в Горловке в Донецкой области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Жители у жилого дома, пострадавшего от обстрела, в Горловке в Донецкой области.

    Обстрел, в результате которого снова была обесточена Донецкая фильтровальная станция, велся с позиций ВСУ, сообщил в субботу заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

    "В результате обстрела с позиций 72 механизированной бригады ВСУ повреждения получила линия электропередач, обеспечивающая питанием Донецкую фильтровальную станцию. В настоящее время станция обесточена. Данный факт подтверждает, что противник продолжает вести целенаправленные обстрелы по объектам жизнеобеспечения республики", — сказал Басурин.

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    Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории линии соприкосновения. Она обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов региона по обе стороны линии соприкосновения. Станция регулярно подвергается обстрелам.

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