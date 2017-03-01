Жители Горловки и Бахмута сообщают о продолжительном и тяжелом бое

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Жители Горловки (под контролем самопровозглашенной ДНР) и Бахмута (под контролем Киева) сообщают, что в течение всего вечера слышат звуки боя с использованием тяжелого вооружения. Об этом они пишут в соцсетях.

Жители Горловки отмечают, что видят вспышки в стороне "Стирола" и 5-го квартала. Предположительно, бой идет в районе поселка Кодема. Многие из жителей вынуждены прятаться подвалах, пишут "Новости Донбасса".

Также волонтер Юрий Мысягин сообщил об обострении ситуации в районе Светлодарской дуги с 17.00 среды. Позднее на своей странице в Facebook он проинформировал о том, что "украинские военные уничтожили разведывательную группу боевиков".

"Светлодарская дуга не спит. По нашим позициям работают: минометы, арта 120 калибра и БМП-1. Очень громко и местами светло. Не спит поселок Луганское, Светлодарск и даже в Бахмуте неплохо слышно, что творится на дуге, а это около 35 км от места боев. Без подробностей, но "орки" запросили прекращение огня. Просто верьте в нашу армию", — написал он.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.