наверх
15.08.201707:29
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Комитет защиты журналистов вступился за Гужву и его издание

    Тема:

    Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране" (242)

    (обновлено: )4430
    В заявлении КЗЖ говорится, что "украинские власти должны прекратить преследования сайта Strana. Снять все обвинения с Гужвы и положить конец неблагоприятной атмосфере вокруг представителей прессы".
    Главный редактор интернет-издания Страна. ua Игорь Гужва. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Комитет защиты журналистов (КЗЖ), базирующийся в Нью-Йорке, осудил притеснения обыски в редакции интернет-издания "Страна.ua".

    Василий Муравицкий. Архивное фото
    press-post.net
    "Решение организовать 37-й год". Дело Муравицкого, свобода слова и здравый смысл

    Поводом для заявления, поступившего в распоряжение РИА Новости, стали проведенные на днях Службой безопасности Украины обыски в редакции интернет-издания "Страна.ua" и в домах нескольких из его журналистов. Кроме того, как сообщается, вступившийся за коллег глава Национального совета журналистов Украины Сергей Томиленко подвергся критике со стороны одного из депутатов Верховной Рады и получил угрозы в социальных сетях.

    Читайте также: "Порошенко укрепляет власть". Погребинский об обысках в "Страна.ua"

    Как отметили в КЗЖ со ссылкой на сообщения СМИ, "власти обвиняют сайт в раскрытии государственных секретов". Там напомнили, что в июне сотрудники украинских спецслужб также проводили обыск в редакции, а в отношении главного редактора сайта Игоря Гужвы тогда было начато расследование.

    "Украинские власти должны прекратить преследования сайта Strana. Снять все обвинения с Гужвы и положить конец неблагоприятной атмосфере вокруг представителей прессы", — заявила региональный директор КЗЖ Нина Огнянова.

    Читайте также: А вы уже привыкли к чернухе? Очередные криминальные выходные

    По ее словам, "политики создают ядовитую атмосферу вокруг СМИ, разделяя украинских журналистов на патриотов и непатриотов, тогда как они должны приветствовать широкий спектр взглядов с целью информирования общественности".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пентагон
    Ядерные угрозы КНДР и США. Скандал вокруг Украины
    СБУ. Архивное фото
    Охота на торговцев биткоинами в Украине
    Украинские военные в Иловайске. Архивное фото
    Иловайский котел: кто в ответе?
    Люди в масках. Архивное фото
    Гей-парад в Одессе