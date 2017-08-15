Комитет защиты журналистов вступился за Гужву и его издание

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Комитет защиты журналистов (КЗЖ), базирующийся в Нью-Йорке, осудил притеснения обыски в редакции интернет-издания "Страна.ua".

Поводом для заявления, поступившего в распоряжение РИА Новости, стали проведенные на днях Службой безопасности Украины обыски в редакции интернет-издания "Страна.ua" и в домах нескольких из его журналистов. Кроме того, как сообщается, вступившийся за коллег глава Национального совета журналистов Украины Сергей Томиленко подвергся критике со стороны одного из депутатов Верховной Рады и получил угрозы в социальных сетях.

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Как отметили в КЗЖ со ссылкой на сообщения СМИ, "власти обвиняют сайт в раскрытии государственных секретов". Там напомнили, что в июне сотрудники украинских спецслужб также проводили обыск в редакции, а в отношении главного редактора сайта Игоря Гужвы тогда было начато расследование.

"Украинские власти должны прекратить преследования сайта Strana. Снять все обвинения с Гужвы и положить конец неблагоприятной атмосфере вокруг представителей прессы", — заявила региональный директор КЗЖ Нина Огнянова.

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По ее словам, "политики создают ядовитую атмосферу вокруг СМИ, разделяя украинских журналистов на патриотов и непатриотов, тогда как они должны приветствовать широкий спектр взглядов с целью информирования общественности".