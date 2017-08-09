Гужва рассказал подробности новых обысков в "Стране"

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Главный редактор "Страны" Игорь Гужва рассказал подробности сегодняшних обысков в редакции издания, а также дома у двух журналистов. В Facebook он отметил, что обыски идут по делу о гостайне на некой флешке.

Пост Игоря Гужвы

"Обыски идут в редакции и еще у двух журналистов. Причем в устной форме сотрудники СБУ говорят, что ищут… флешку. Парадокс. Если они уже нашли флешку с гостайной, то зачем им еще одна. Или к той флешке прилагалась записка на бересте — "ищи еще одну на второй день после лунного затмения"?", — задается вопросом Гужва.

У него есть своя версия происходящего.

"Рабочая версия — никакой гостайны, ни на какой флешке найдено не было. Дело возбудили "от фонаря", чтобы во-первых, СБУ могла забрать у полиции всю изъятую технику и там порыться. во-вторых, чтоб получить право на оперативно-розыскные действия и кошмарить нас всякими обысками, ставить на прослушку и т.д. Так как по первому пункту (в изъятой технике), видимо, ничего не нашли. Решили приступить к пункту второму — обыски и кошмаривание.

Уникальная, конечно, у нас власть, которая такими убогими методами решила бороться с нашим небольшим,но очень крутым сайтом)) Для нас каждый обыск — как знак отличия. Значит все правильно делаем. Будем продолжать работать", — пишет главред "Страны".

Адвокат Елена Лукаш также прокомментировала ситуацию, которая происходит в редакции издания и заявила, что едет в офис для оказания помощи.

Пост Елены Лукаш

По ее словам, "раскрытия гостайны", которую ищут в редакции "Страна.ua" и в домах журналистов издания, на самом деле нет.

Напомним, СБУ проводит обыск в редакции "Страна.ua" по делу о государственной тайне. В частности, главный редактор издания Игорь Гужва заявлял, что обыски проводятся также в домах сотрудников ресурса. Однако Гитлянская данную информацию не подтверждает.