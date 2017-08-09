В СБУ назвали причину обыска в редакции "Страны"

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. В редакции информационного ресурса "Страна.ua" проходят обыски по делу о разглашении государственной тайны. Информацию подтвердила спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская на своей странице в Facebook.

Пост Елены Гитлянской

"Мы проводим обыски (в редакции "страны", — Ред.) на основании судебного решения по части 1 стати 328 ККУ (разглашение государственной тайны — Ред.)", — сообщила Гитлянская.

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Напомним, СБУ проводит обыск в редакции "Страна.ua" по делу о государственной тайне. В частности, главный редактор издания Игорь Гужва заявлял, что обыски проводятся также в домах сотрудников ресурса. Однако Гитлянская данную информацию не подтверждает.