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    Политика

    В СБУ назвали причину обыска в редакции "Страны"

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    Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране" (219)

    (обновлено: )17602
    Как сообщила спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская на своей странице в Facebook, обыски проходят на основании судебного решения по части 1 стати 328 ККУ (разглашение государственной тайны - Ред.).
    Обыски у журналистов издания Страна.ua
    strana.ua

    КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. В редакции информационного ресурса "Страна.ua" проходят обыски по делу о разглашении государственной тайны.  Информацию подтвердила спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская на своей странице в Facebook.

    Пост Елены Гитлянской

    "Мы проводим обыски (в редакции "страны", — Ред.) на основании судебного решения по части 1 стати 328 ККУ (разглашение государственной тайны — Ред.)", — сообщила Гитлянская.

    Смотрите также: Обыски у журналистов "Страны" по месту жительства

    Напомним, СБУ проводит обыск в редакции "Страна.ua" по делу о государственной тайне. В частности, главный редактор издания Игорь Гужва заявлял, что обыски проводятся также в домах сотрудников ресурса. Однако Гитлянская данную информацию не подтверждает.

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