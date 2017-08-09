Подробности обыска в издании "Страна": изымается техника

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Сотрудники СБУ ворвались в квартиры двух журналистов издания "Страна", сообщается на сайте СМИ.

По данным издания, в офисе "Страны" изымают компьютеры, в домах у журналистов — и телефоны, и планшеты.

Страна Изымают iPad дома у журналиста "Страны"

Также сообщается, что разрешение на обыск выдал Печерский райсуд Киева.

Как говорится в определении суда, обыск идет по делу о "разглашении государственной тайны".

Ситуацию с обысками прокомментировал глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко. По его мнению, "столь системное "внимание" правоохранителей к одному СМИ свидетельствует об избирательном подходе власти".

facebook.com/sergiy.tomilenko Публикация Сергея Томиленко в Facebook

Напомним, что это уже второй обыск в редакции "Страны" за лето — первый произошел 22 июня.