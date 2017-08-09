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09.08.201710:43
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    Подробности обыска в издании "Страна": изымается техника

    (обновлено: )16
    В офисе "Страны" изымают компьютеры, в домах у журналистов издания - и телефоны, и планшеты. Как стало известно, разрешение на обыск выдал Печерский райсуд Киева.

    КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Сотрудники СБУ ворвались в квартиры двух журналистов издания "Страна", сообщается на сайте СМИ.

    По данным издания, в офисе "Страны" изымают компьютеры, в домах у журналистов — и телефоны, и планшеты. 

    Страна
    Изымают iPad дома у журналиста "Страны"

    Также сообщается, что разрешение на обыск выдал Печерский райсуд Киева.

    Как говорится в определении суда, обыск идет по делу о "разглашении государственной тайны". 

    Ситуацию с обысками прокомментировал глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко. По его мнению, "столь системное "внимание" правоохранителей к одному СМИ свидетельствует об избирательном подходе власти".

    facebook.com/sergiy.tomilenko
    Публикация Сергея Томиленко в Facebook

    Напомним, что это уже второй обыск в редакции "Страны" за лето — первый произошел 22 июня. 

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