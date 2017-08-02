Продолжение последовало. Дело Гужвы и таинственная флешка

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина



Новый поворот: таинственная флешка

Похоже, дело против главреда "Страны" Игоря Гужвы принимает новые повороты. На этот раз СБУ якобы обнаружила на флешке журналиста, изъятой во время обыска, "возможно секретные документы Минобороны". Об этом говорится в определении суда от 27 июля.

По данным СБУ, с 27 июня (то есть спустя 5 дней после обыска в редакции) следственный отдел в Киеве и Киевской области открыл дело по ч. 1 ст. 328 (разглашение государственной тайны) Уголовного кодекса.

Следователи заявляют, что 22 июня сотрудники полиции при обыске в офисе редакции "Страны" изъяли флеш-накопитель марки Kingston, на котором находятся электронные документы со сведениями, которые, возможно, представляют гостайну.

"В ходе досудебного расследования указанного уголовного производства установлено, что часть вышеуказанных электронных документов со сведениями, возможно, составляющими государственную тайну, хранились на ПЭВМ 18052 с магнитными жесткими дисками №1152 и №1150, находящимися во владении юридического лица — Министерство обороны Украины", — сказано в судебном решении.

Реакция Гужвы

Сам Гужва считает, что СБУ приступила к фабрикации нового дела против него. При этом журналист отметил, что писал об этом еще в середине июля.

"13 июля я написал пост о том, что дело о вымогательстве, которое против меня сфабриковали, трещит по швам, и потому власти приняли решение попытаться сфабриковать против меня очередное дело. Для этого из суда выбили разрешение на передачу всей изъятой во время обыска оргтехники в СБУ. Формальной причиной этого было некое нарушение гостайны, которое обнаружили на якобы изъятой у нас флешке "Кингстон" (кстати в протоколе обыска изъятие такой флешки не значится)", — пишет Гужва у себя в Facebook.

Журналист отрицает получение какой-либо секретной информации из Минобороны. При этом не исключает, что подбросить ему могли все что угодно.

"Но то, что подбросить могут что угодно, — это совершенно понятно. В этом их и цель. Ну ничего, одним сфабрикованным делом больше, другим меньше — дело житейское. Прорвемся и будем продолжать работать. Кстати, Елена Лукаш как раз сегодня мне показала материалы уголовного дела по вымогательству. Там есть новые свидетельства того, что оно полностью сфабриковано. Причем свидетельства эти содержатся в самих материалах следствия. На данный момент я их обнародовать не могу (тайна следствия), но на суде, когда мне попытаются продлить меру пресечения, я о них немного расскажу. В общем, гвоздь в гроб дела. Потому и придумали эту историю с флешкой и гостайной", — считает главред "Страны".

Игорь Гужва в Facebook Скриншот сообщения Игоря Гужвы

В то же время замглавреда издания Светлана Крюкова иронично отмечает, что журналисты издания на диски, флешки уже давно ничего не записывают.

"Ответственно заявляю, что в редакции "Страна.ua", работают современные люди, которые на кассеты, диски, флешки и прочие носители уже давно ничего не записывают…", — написала Крюкова у себя в Facebook.

Оценки и комментарии

Ранее защита журналиста сообщала, что в протоколе обыска издания изъятие такой флешки не значилось.

Еще 25 июля у себя в Facebook адвокат главреда "Страны" Елена Лукаш писала:

"Сходила я в полицию на ознакомление с материалами уголовного дела по Игорю Гужве. В объеме, разрешенном следствием, конечно. В деле Гужвы все сложнее. Ни улик, ни свидетелей, ни флешек, ни роликов, подтверждающих его виновность…".

В свою очередь Андрей Портнов, бывший замглавы Администрации президента Украины, напомнил, что обыск в редакции издания проходил при "марионеточных понятых" и без адвокатов Гужвы, которых пустили в помещение только в четыре часа утра.

"Считаю, что одно лишь это глупое сообщение свидетельствует, что в стране нет никакого СБУ, а его начальники являются абсолютно никчемными недоразумениями, которых уже не волнует, насколько они смешны…", — написал Портнов у себя в Facebook.

Скриншот с сайта Facebook

Примечательно, что информация о таинственной флешке вызвала бурные обсуждения пользователей сети. При этом многие иронично задаются вопросом, как секретная информация могла хранится на флешке?

"Э-э-э, ведь сначала на той флешке был компромат на Радикальную партию! Куда же он исчез?" — спрашивает Мирослава Бердник.

"Главный редактор СТРАНА.UA хранил такую важную информацию в открытом виде?" — пишет Александр Медник.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

В свою очередь политэксперт Дмитрий Корнейчук, комментируя информацию о таинственной флешке, считает, что власть продолжает внедрять цензуру в Украине.

"А Порошенко все продолжает воевать с сайтом "Страна" и его главредом Гужвой. А на самом деле — просто внедрять цензуру в Украине. Провалился цирк с неким псевдошантажом нардепа от Радикальной партии Линько — придумали новое дело против Гужвы. Якобы при обыске редакции у Гужвы была найдена флешка с секретной информацией из Минобороны. Это они серьезно? Именно так хранится и передается секретная информация в век информационных технологий?" — задается вопросом Корнейчук.

"…Но времена изменились. Сейчас не 2014 год. И простые люди начинают прозревать и видеть правду. Именно этого власть больше всего и боится, стараясь придушить свободу слова и не дать людям выйти из альтернативной реальности нашей пропаганды", — добавил политэксперт.

Скриншот с сайта Facebook

Напомним, Гужву задержали в Киеве 22 июня по подозрению в вымогательстве 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Речь шла о нардепе от фракции Радикальной партии Дмитрие Линько. Позже сам политик заявил, что редакция Страна.ua шантажировала его.

Гужва считает дело против него спланированной провокацией.

Суд в Киеве арестовал его с возможностью внесения залога в 544 тысячи гривен (около 21 тысячи долларов), 26 июня за главреда внесли залог, и он вышел на свободу.

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В то же время журналисты "Страны.ua" обратились к послам стран G7 и к представительству ЕС в Украине с просьбой защитить редакцию от давления властей.

По материалам из открытых источников интернет