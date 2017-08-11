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    В Минобороны сообщили, на сколько повысят оклады военным в зоне АТО

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    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (129)

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    По словам представителя Министерства обороны полковника Максима Праута, военнослужащие в зоне антитеррористической операции в Донбассе начнут получать повышенные выплаты с сентября.
    Военный в зоне АТО. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. Ежемесячный оклад военнослужащим, которые проходят службу в зоне проведения АТО в Донбассе, будет увеличен с сентября текущего года, сообщил представитель Министерства обороны Украины полковник Максим Праута.

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    "Министр обороны Украины — генерал армии Степан Полторак подписал приказ, которым увеличено выплаты военнослужащим, которые проходят службу в районе проведения АТО. В соответствии с приказом оплата личному составу, который выполняет задания на первой линии обороны, увеличена до 10 тыс. грн. в месяц, на второй линии до 4,5 тыс. грн.", — сказал Праута на брифинге в пятницу в Киеве, уточнив, что такие выплаты военнослужащие начнут получать с сентября текущего года.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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