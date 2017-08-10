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    Ситуация в зоне АТО: военные назвали "горячие" точки

    Тема:

    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (125)

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    По данным военных, на донецком направлении из различных видов оружия велись обстрелы опорных пунктов силовиков на южных окраинах Авдеевки и на шахте "Бутовская".
    Донбасс. Архивное фото
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. Украинские силовики заявили в четверг, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 16 раз открывали огонь по их позициям, один военный получил травму.

    "Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 16 раз нарушили перемирие. В результате обстрела один украинский военный получил боевую травму", — говорится в сообщении пресс-центра спецоперации в Facebook.

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    По информации силовиков, на приморском направлении из минометов калибром 82 миллиметра были обстреляны их позиции в районе Старогнатовки и Талаковки, из миномета калибром 120 миллиметров — позиции в районе Водяного, Павлополя и Гнутово. Отмечается, что на луганском направлении позиции силовиков обстреливались из разных видов оружия.

    Сообщается, что на донецком направлении из различных видов оружия велись обстрелы опорных пунктов силовиков на южных окраинах Авдеевки и на шахте "Бутовская".

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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