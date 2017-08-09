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    Штаб АТО заявил о трех погибших военных за сутки в Донбассе

    Тема:

    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (120)

    (обновлено: )3710
    По данным штаба АТО, за прошедшие сутки ополченцы 28 раз открывали огонь, "трое украинских военных погибли, еще восемь получили ранения".
    Украинский военный
    Украинское фото

    КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Военные сообщили, что за минувшие сутки трое силовиков погибли, еще восемь получили ранения в Донбассе.

    Последствия обстрелов Широкино
    Украинское фото
    В состоянии тревоги. Донбасс в ожидании нового, жесткого обострения

    Как сообщил пресс-центр военной операции силовиков в Facebook, за прошедшие сутки ополченцы 28 раз открывали огонь, "трое украинских военных погибли, еще восемь получили ранения".

    По утверждениям силовиков, на приморском направлении из минометов, гранатометов, стрелкового оружия и БМП обстреливались позиции ВСУ в Широково, Водяном, Талаковке, Красногоровках и Чермалыках.

    Как заявляют украинские военные, на донецком направлении ополченцы обстреляли Авдеевку и Бутовку из гранатометов, минометов, пулеметов и стрелкового оружия, на луганском направлении огонь велся из БМП, минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям в Золотово, Троицком и Новозвановке.

    Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что формат проведения антитеррористической операции в Донбассе может быть изменен в случае обострения ситуации.

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