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    Общество

    Расстрел бойцов АТО в Днепре: одного из подозреваемых отпустили

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    Как сообщают адвокаты, после судебного заседания подозреваемого в совершении стрельбы увезли в больницу, где он находится с того дня, когда получил огнестрельное ранение.
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    Facebook Вячеслава Поездника

    КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. В Днепре отпустили из-под стражи гражданина Израиля Давида Пабилера — одного из подозреваемых в совершении стрельбы, во время которой погибли два ветерана АТО. За восемь суток суд не смог избрать ему меру пресечения.

    Стрельба в Днепре
    Facebook Дениса Гороховского
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    Как подтвердила Радио Свобода сторона защиты, уже истек 72-часовой срок с момента вручения всех трех сообщений о подозрении их подзащитному.

    По словам адвокатов, после судебного заседания их подзащитного увезли в больницу, где он находится с того дня, когда получил огнестрельное ранение. По их данным, сейчас врачи оценивают его состояние как средне-тяжелое. Как отмечают защитники, несмотря на рекомендации медиков о необходимости стационарного лечения, в течение более недели их подзащитного ежедневно транспортируют в суд.

    "Врачи отмечают, что он нуждается в стационарном лечении, а его ежедневно вывозят в суд, где он находится целый день. Надлежащее лечение ему не обеспечивается. Мы считаем это пытками и будем собирать документы для обращения в Европейский суд по правам человека. Такого прецедента еще не было", — сказали защитники.

    Суд во вторник, 8 августа, решил приставить охрану к подозреваемому. В среду в суде должно состояться очередное заседание по избранию ему меры пресечения.

    Ранее сообщалось, что в Днепре произошла стрельба. В результате инцидента один человек погиб на месте, еще один человек скончался от полученных травм в больнице. Пять человек пострадали. По данным СМИ, убитые были бойцами АТО, также был ранен АТОшник и адвокат Эдмунд Саакян, его брат, присутствовавший на месте ЧП, не пострадал. Также известно, что в больницу Мечникова госпитализировали и несколько нападавших.

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