Блокировке вопреки. "ВКонтакте", Mail.ru и "Яндекс" остаются в украинском топе

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Несмотря на блокировку, сайты Vk.com, Mail.ru, Yandex.ua остаются в украинском топе, но уже за пределами первой десятки, свидетельствуют данные исследовательской компании Kantar TNS.

"Блокировка российских ресурсов значительно изменило картину популярных сайтов в Украине. Несмотря на запрет, Vk.com, Mail.ru, Yandex.ua все же остаются в украинском топе, но уже за пределами первой 10-ки. Первая тройка изменила свой состав — на третьем месте теперь Facebook.com, который стал самой популярной социальной сетью в Украине", — говорится в сообщении на сайте компании в среду.

Как отмечается, Vk.com, занимающий 11 место, все же вырос в охвате. "Ok.ru покинул рейтинг и в июле набрал 12,63%. Значительно снизились охвата Opera.com и зафиксировались на уровне 5,07%", — говорится в сообщении.

В мае президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В частности, в стране запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Указ вступил в силу 17 мая. В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации.