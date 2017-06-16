В Украине закрылся офис "ВКонтакте"

КИЕВ, 16 июн — РИА Новости. Представительство "ВКонтакте" в Киеве прекратило работу после введенного властями запрета социальной сети. Это подтвердил в пятницу, 16 июня, его пресс-секретарь Влад Леготкин, передает "Укринформ".

"Юридическое лицо в Украине под санкциями, поэтому офис закрыт", — сказал он.

Слухи о закрытии киевского подразделения распространились в конце мая. Тогда источник в компании сообщил, что часть сотрудников сократят, а некоторых работников рекламных отделов переведут в московский офис.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, на Украине запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекс" и Mail.ru.