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    Общество

    В Украине закрылся офис "ВКонтакте"

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    Найдется все: обыски в офисах IT-компаний (725)

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    Пресс-секретарь соцсети Влад Леготкин подтвердил СМИ, что вредставительство в Киеве прекратило работу после введенного украинскими властями запрета социальной сети.
    Социальная сеть Вконтакте
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 июн — РИА Новости. Представительство "ВКонтакте" в Киеве прекратило работу после введенного властями запрета социальной сети. Это подтвердил в пятницу, 16 июня, его пресс-секретарь Влад Леготкин, передает "Укринформ".

    Социальная сеть Ukrainians
    Скриншот
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    "Юридическое лицо в Украине под санкциями, поэтому офис закрыт", — сказал он.

    Слухи о закрытии киевского подразделения распространились в конце мая. Тогда источник в компании сообщил, что часть сотрудников сократят, а некоторых работников рекламных отделов переведут в московский офис.

    Напомним, президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, на Украине запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекс" и Mail.ru.

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