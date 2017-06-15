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    Политика

    Отмена запрета "ВКонтакте": петиция к Порошенко набрала 25 тыс подписей

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    Найдется все: обыски в офисах IT-компаний (722)

    (обновлено: )15050
    В петиции отмечается, что российская социальная сеть "ВКонтакте" является огромной рекламной платформой, "которая помогает в реализации отечественного продукта, творчества, контента и т.д".
    Социальная сеть Вконтакте
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Петиция об отмене блокировки "ВКонтакте" на территории Украины на сайте главы государства набрала достаточное количество голосов для ее рассмотрения.

    Так, количество подписей за месяц превысило 25 тысяч.

    Скриншот
    Петиция по отмене запрета "ВКонтакте"

    Напомним, президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, на Украине запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекс" и Mail.ru.

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