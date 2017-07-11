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    Общество

    Против администраторов "Одноклассники" и "ВКонтакте" завели 34 дела

    (обновлено: )11503
    Социальная сеть ВКонтакте
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины (СБУ) с января возбудила 34 уголовных дела в отношении администраторов сообществ в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

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    "В течение января-июня 2017 года СБУ в отношении владельцев и (или) администраторов сообществ в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", которые распространяли призывы к свержению конституционного строя и государственной власти в стране, проведению массовых беспорядков и другим противоправным действиям, зарегистрировано 34 уголовных производства", — говорится в сообщении.

    По данным СБУ, 27 лицам объявили о подозрении. Кроме того, суд вынес 27 приговоров по статьям о насильственном изменении или свержении конституционного строя и захвате госвласти, посягательстве на территориальную целостность и создании террористической группы.

    Служба безопасности также заявила, что заблокировала около десяти сайтов, которые, по информации ведомства, использовались РФ для дестабилизации ситуации в Украине. Как утверждают в СБУ, в конце 2014 года у украинца, который был на заработках в РФ, украли паспорт и зарегистрировали на него около десяти интернет-сайтов, которые использовались для дестабилизации ситуации в Украине.

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    "Принятыми СБ Украины мерами сайты были заблокированы", — добавили в ведомстве.

    В мае президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В частности, в стране запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Указ вступил в силу 17 мая. В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации.

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