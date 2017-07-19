О ситуации с "Яндекс.Такси". Вези-вези, "сепаратистское" такси

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Вот уже полгода, как патриотам не дает покоя служба "Яндекс.Такси". При том, что под этим брендом работают украинские граждане. У неизвестных активистов на этот счет свои соображения, дескать, если ты украинец, сиди дома голодай, но не смей работать в компании, имеющей российские корни. Борьба с "Яндекс.Такси" сегодня приобрела новый виток. В Киеве некие активисты в одиночку решили бороться своими, как обычно, незаконными методами.

Вызвал такси и сдал полиции

Первыми ополчились на "Яндекс.Такси" львовские таксисты, которые решили избавиться от конкурентов под видом того, что дескать водители этой службы "поддерживают агрессора", "работают на оккупанта". Атаку начали проводить с первых дней работы "Яндекс.Такси" во Львове и подключили к этому самых патриотичных активистов.

В компании после инцидентов заявили, что у них нет собственных машин или водителей — в каждой стране или городе с "Яндекс.Такси" работают местные таксопарки. Поэтому упомянутые действия происходили в отношении львовских таксистов, утверждали в "Яндекс.Такси".

Но активисты нескольких организаций, среди которых "Правый сектор" и "Варта-1", призвали "Яндекс.Такси" прекратить работу во Львове, чтобы избежать конфликтов с "неизвестными патриотами".

После первых наездов служба такси работу продолжает, что еще больше злит некоторых активистов, которые продолжили борьбу уже в Киеве.

"Несмотря на официальный запрет, указы Президента, СНБО и других учреждений, в Украине продолжают действовать российские сервисы и структуры, запрещенные властями в мае. Решил присоединиться к борьбе, и помочь вытеснению оккупационного бизнеса из Украины. В частности, компанию "Яндекс". В последнее время сервис совсем обнаглел, и если сразу после запрета "Яндекс-такси" можно было вызвать только через VPN, то сейчас и этого не требуется. Предприятие продолжает безнаказанно работать в Украине", — написал член батальона "Азов" Сергей Вакула.

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Активист в свободное от митингов под ВР время вызывал службы такси и сдавал их полиции, которая тоже приезжала на выезд, о чем активист хвастается. При этом, судя по его постам, это его личная вендетта.

"Сегодня вызвали такси и заставили полицию зафиксировать правонарушение. Таксист испугался. На видео видно, как он подтвердил, что представляет "Яндекс", а перед полицейским сказал, что не работает на них", — написал он после первой акции.

"Я продолжил борьбу с "Яндекс-такси" в Украине. На этот раз — в Киеве, снова беспрепятственно и VPN, вызвали машину на Подол. На этот раз полиция активно способствовала инициативе. Таксист работал без соответствующих символов перевозчика. Сначала он пытался возражать, но впоследствии признал, что работает на "Яндекс". По его словам, у них более удобные условия: не берут "дань", в отличие от других служб такси. Однако, водитель понимает, что это вражеская агентура, что проводит экономическую оккупацию", - написал он после очередной акции.

Но о чем промолчал активный борец с "российским бизнесом", так это о том, что полиция, проверив документы водителя, его тут же отпускала. Предъявить водителю нечего.

Бесполезная трата времени

Весь вопрос в том, что это: безвозмездный порыв борьбы с "Яндекс.Такси", очередное пиар-шоу одного из политиков или же борьба с конкурентами, отмечает старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

"Яндекс. Такси" работает на тех же условиях, что и Uder и многие другие службы в Украине. То есть, частное предприятие нанимает водителей со своим транспортным средством, дает доступ к приложению и водители сами на себя работают, выплачивая какие-то дивиденды компании за это. Полиция, которую вызывают к таксисту, ничего не может сделать. К самой компании, которая находится в Украине, никаких санкций не применяли. Ни значок, ни приложение "Яндекс" не запрещены. Запрещен доступ, но высший административный суд постановил, что лицо может пользоваться им, несмотря на санкции. Поэтому, ни к водителю, который пользуется приложением, чтобы заработать денег для семьи, ни к пассажиру, который через приложения "Яндекс" вызывает такси, согласно действующему законодательству, никакого наказания применить нельзя", — рассказывает РИА Новости Украина Кравец.

Полиция в данном случае бесполезна. Она может приехать и зафиксировать вызов, больше ничего, водитель закон не нарушил. При этом, таксисты в случае гражданского задержания, безосновательного, могут обратиться в суд и взыскать нанесенный им ущерб, подчеркивает адвокат.

Если активисты считают, что служба такси нарушает закон, то должны вноситься соответствующие изменения в законодательство, иначе их действия трактуются как самоуправство. И за бесполезный вызов полиции пора уже тоже взимать плату.