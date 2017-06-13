Сервисы "Яндекса" доступны украинцам через мобильные приложения

КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. Запрещенные в Украине сервисы "Яндекса" вновь стали доступны украинским пользователям через мобильные приложения, передает корреспондент РИА Новости.

Как стало известно, если заходить на ресурсы через мобильные приложения, то доступ открыт. При этом, как сообщили РИА Новости в колл-центрах трех крупнейших мобильных операторов Украины — компаний Киевстар, Lifecell и Vodafone, они не отменяли решение о блокировании ресурсов "Яндекса".

"С нашей стороны отмены блокировки этих ресурсов не было, возможно, произошло обновление программного обеспечения разработчиком", — уточнили РИА Новости в колл-центре "Киевстара".

Ранее президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В частности, в Украине запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Указ вступил в силу 17 мая. Специалисты не раз заявляли, что решение о блокировании можно легко обойти с помощью vpn-сервисов и других технических способов.