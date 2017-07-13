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    В мире

    "Яндекс" и Uber объединят онлайн-сервисы такси в СНГ

    (обновлено: )5
    Uber и Яндекс инвестируют в новую компанию 225 миллионов и 100 миллионов долларов соответственно. Создаваемую компанию стороны оценивают в 3,725 миллиарда долларов.
    Приложение мобильного телефона с сервисом такси Uber
    REUTERS Toby Melville

    КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. Компании "Яндекс" и Uber объединят бизнесы по онлайн-заказу поездок в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане в составе новой компании.

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    Как говорится в совместном пресс-релизе компаний, сделка одобрена советами директоров Uber и Яндекса. Она подлежит согласованию с регулирующими органами, а ее закрытие ожидается в четвертом квартале 2017 года.

    Uber и Яндекс инвестируют в новую компанию 225 миллионов и 100 миллионов долларов соответственно. Создаваемую компанию стороны оценивают в 3,725 миллиарда долларов. После закрытия сделки 59,3% компании будут принадлежать "Яндексу", 36,6% — Uber, а 4,1% — сотрудникам. Возглавит новую компанию генеральный директор "Яндекс.Такси" Тигран Худавердян. Также в новую компанию перейдет сервис UberEATS в указанных странах.

    После закрытия сделки оба приложения для заказа поездок — и "Яндекс.Такси", и Uber — по-прежнему будут доступны пользователям. "В то же время таксопарки и водители перейдут на единую технологическую платформу, что позволит увеличить количество доступных для выполнения заказов машин, сократить время их подачи, снизить холостой пробег, повысить надежность и доступность сервиса в целом", — говорится в сообщении.

    Отмечается, что новая компания будет использовать технологии "Яндекса" в области картографического и навигационного сервисов и поисковых систем. Кроме того, стороны договорились о роуминговом соглашении во всех странах, где работают компании. "Прилетев в Лондон или Бангкок, вы сможете из приложения "Яндекс.Такси" заказать Uber, а туристы из Парижа — заказать "Яндекс.Такси" из приложения Uber", — поясняет гендиректор "Яндекс.Такси" Тигран Худавердян, чьи слова приводятся в пресс-релизе.

    Как сообщалось ранее, основатель и главный исполнительный директор компании Uber Трэвис Каланик ушел в отставку по требованию акционеров.

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