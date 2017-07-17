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    Общество

    Активисты начали охоту на таксистов, работающих через "Яндекс.Такси"

    (обновлено: )13722
    По данным СМИ, некие активисты вызывают такси сервиса и сообщают водителю, что его работа противоречит указу президента Украины Петра Порошенко о санкциях против российских компаний.
    Такси. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 июл — РИА Новости. В Украине начали выявлять таксистов, которые работают через сервис "Яндекс. Такси", их пассажиров намерены вносить в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", пишут "Вести".

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    Фото из открытых источников
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    "В Украине активисты начали борьбу с "Яндекс.Такси": водителей ловят "на живца", а пассажирам сервиса грозят внесением в базу "Миротворца". Юристы говорят: формально водители не под санкциями, но их легко можно подвести под статью о незаконном предпринимательстве", — говорится в сообщении украинского издания "Вести".

    По данным издания, активисты вызывают такси этого сервиса и сообщают водителю, что его работа противоречит указу президента Украины Петра Порошенко о санкциях против российских компаний. Активисты даже пытаются привлечь полицию к "ловли".

    "Один из пойманных таксистов пошел на сотрудничество и с его помощью якобы "хакнули базу клиентов", — добавили в издании. Клиентов "Яндекс.Такси" намерены вносить в список "Миротворца".

    В мае президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В частности, в стране запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Указ вступил в силу 17 мая. В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации.

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