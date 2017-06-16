Суд арестовал изъятые СБУ у компании "Яндекс.Украина" компьютеры

КИЕВ, 16 июн — РИА Новости Украина. Суд принял решение об аресте изъятых в одесском офисе компании "Яндекс.Украина" 185 ноутбуков и 36 системных блоков. Об этом говорится в определении суда от 1 июня, передают "Украинские новости".

Как указано в решении суда, 29 мая Служба безопасности Украины провела обыск в офисе "Яндекс.Украина" в Одессе. 30 мая изъятые предметы и документы были осмотрены и признаны вещественными доказательствами.

"Согласно сообщению ДКИБ (Департамента контрразведывательной защиты государства в сфере информационной безопасности) СБУ от 30.05.2017, изъятые в ходе обыска "Яндекс.Украина"… документы содержат данные по сбору и аккумуляции, с целью дальнейшей передачи в РФ, информации о персональных данных граждан Украины, объектов критической инфраструктуры государства", — сказано в решении суда.

На компьютерном и телекоммуникационном оборудовании, по предварительным оценкам специалистов СБУ, содержатся признаки передачи должностными лицами "Яндекс.Украина" информации в Россию.

Таким образом, изъятые предметы имеют признаки орудий совершения уголовного преступления и могут быть использованы в качестве доказательств.

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Суд удовлетворил ходатайство СБУ и наложил арест на 185 ноутбуков, 36 системных блоков, а также на жесткие диски компьютеров, планшеты, флеш-накопители и всю документацию.

Президент Петр Порошенко 16 мая утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского".