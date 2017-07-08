"Вконтакте" и Yandex остались в топе самых посещаемых сайтов в Украине

КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина. Запрещенные российские сайты "ВКонтакте" и Yandex остаются одними из самых посещаемых сайтов в Украине за июнь, сообщается на сайте Интернет-ассоциации Украины.

Согласно сообщению, данное исследование проводилось компанией Factum Group Ukraine по заказу Интернет-ассоциации Украины.

В исследовании указано, что в рейтинге посещаемости первое место занял Google, потом Youtube, Facebook, "ВКонтакте" и Yandex, шестым идет запрещенная в Украине российская соцсеть "Одноклассники", Mail.ru занял девятое место.

Напомним, в мае президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В частности, в стране запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Указ вступил в силу 17 мая. В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации.