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    Общество

    "Вконтакте" и Yandex остались в топе самых посещаемых сайтов в Украине

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    В рейтинге посещаемости первое место занял Google, потом Youtube, Facebook, "ВКонтакте" и Yandex, шестым идет запрещенная в Украине российская соцсеть "Одноклассники", Mail.ru занял девятое место.
    Социальные сети, запрещенные в Украине
    REUTERS Gleb Garanich/Illustration

    КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина. Запрещенные российские сайты "ВКонтакте" и Yandex остаются одними из самых посещаемых сайтов в Украине за июнь, сообщается на сайте Интернет-ассоциации Украины.

    ВКонтакте остается самым популярным сайтом в Уанете
    РИА Новости Украина
    Запрещенный лидер. "ВКонтакте" остается самым популярным сайтом в Уанете

    Согласно сообщению, данное исследование проводилось компанией Factum Group Ukraine по заказу Интернет-ассоциации Украины.

    В исследовании указано, что в рейтинге посещаемости первое место занял Google, потом Youtube, Facebook, "ВКонтакте" и Yandex, шестым идет запрещенная в Украине российская соцсеть "Одноклассники", Mail.ru занял девятое место.

    Напомним, в мае президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В частности, в стране запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Указ вступил в силу 17 мая. В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации.

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