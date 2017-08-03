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    Общество

    Женщины атакуют военкоматы в Харькове. В армию берут лишь каждую четвертую

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    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (87)

    (обновлено: )41803
    По словам военного комиссара, среди претенденток много девушек с высшим образованием, но с неудачным опытом поиска работы. Он добавил, что весной в армию просилась "одинокая мать троих детей".
    Украинская военнослужащая. Архивное фото
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    КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. Из 350 женщин, обратившихся в январе-июле 2017 года в Харьковский облвоенкомат, в армию попала только 91. Об этом сообщает Status quo со ссылкой на военного комиссара Юрия Калгушкина.

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    "Многие девушки приходят с высшим образованием, но с неудачным опытом поиска стабильной работы. Даже одинокая мать троих детей из Лозовой весной просилась в армию. Но, к сожалению, нашу работу с ними ограничивает количество вакантных должностей в армии, предусмотренных для женщин. У нас даже существует условная очередь среди женщин, которые планируют быть воинами-контрактницами", — говорится в сообщении.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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