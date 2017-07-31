В США назвали слабые места украинской армии

КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. Основными приоритетами для Украины в реформировании армии должны стать строительство центров боевой подготовки, проведение критического самоанализа всей структуры ВСУ и Минобороны, а также подготовка сержантского корпуса. Об этом рассказал командующий армией США в Европе Бен Ходжес.

По его словам, такой же путь в 1970-х прошла армия США после многотысячных потерь во Вьетнаме.

"Первое: центры боевой подготовки. Мы серьезно взялись за подготовку. Вы знаете, что в США есть Национальный тренировочный центр, в пустыне, есть Объединенный центр подготовки в Форт-Полк, Луизиана, а также есть учебный центр в Хоэнфельс, Германия. ВВС начали проводить регулярно учения в условиях, приближенных к боевым Red Flag/Blue Flag. Иными словами, номером один стало пристальное внимание к постоянным тренировкам и постоянному поддержанию высокого уровня боевой готовности. Только постоянные учения и тренировки помогли воссоздать армию", — рассказал Ходжес.

Второе, что нужно Украине, — это провести критический самоанализ, который был попросту невозможен многие годы в советской системе.

"Мы создали и внедрили так называемую постоянно действующую систему разбора ошибок и анализа проведенных операций (AAR, After Action Review). После каждых учений все, кто принимал участие, откровенно обсуждают под руководством лидера все, что произошло, и прежде всего изучают, что именно произошло не так, почему оно произошло не так, и как это исправить. Эта простая процедура помогла изменить армию, поскольку заставила нас быть честными с самим с собой на всех уровнях. Теперь честность и самокритика — как кислород, мы без них уже ничего не делаем", — подчеркнул генерал.

Также, по словам Ходжеса, система обучения сержантов является важной, потому что именно сержантский корпус — это узел соприкосновения армии и общества.

Напомним, США предоставили оборудование на сумму 22 миллиона долларов для украинского военного учебного центра в Львовской области.