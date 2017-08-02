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    Общество

    Украинскому летчику-герою из Турции предлагают гражданство ДНР и ЛНР

    (обновлено: )6201
    Александр Акопов подвергся резкой критике в интернете за предполагаемые симпатии к России из-за того, что на своей странице в соцсети разместил фото главы МИД России.
    Украинский пилот Александр Акопов
    fondsk.ru

    КИЕВ, 2 авг – РИА Новости Украина. Власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР готовы предоставить гражданство украинскому летчику Александру Акопову, заявили полпреды непризнанных республик в контактной группе на переговорах в Минске Денис Пушилин и Владислав Дейнего.

    Украинский герой в Турции. Об опасной посадке самолета и Лаврове. Видео
    112 Украина/Youtube
    Украинский герой в Турции. Об опасной посадке самолета и Лаврове

    Украинский пилот турецкой компании Atlas Global Александр Акопов 27 июля посадил в Стамбуле попавший под град авиалайнер, стихия повредила носовой обтекатель со всеми датчиками, а также лобовое стекло кабины, сделав его непрозрачным из-за множества трещин. На борту в момент посадки находились 121 пассажир и шесть членов экипажа. Президент Украины Петр Порошенко наградил летчика орденом "За мужество". Однако вскоре Акопов подвергся резкой критике в интернете за предполагаемые симпатии к России из-за того, что на своей странице разместил фото главы МИД России.

    "Мы без всяких сомнений готовы предоставить Александру Акопову поддержку, гражданство ДНР и всяческое содействие. Я думаю, и Россия не отвернется от него. Профессионалы своего дела нужны везде. Тем более, если они вне политики и сосредоточены на выполнении своего дела. Шумиха, которая возникла вокруг пилота Акопова, — еще один показатель националистического характера современной Украины. Летчик, спасший жизни сотни человек, подвергается гонениям и оскорблениям. В этих условиях мы с радостью поддержим его, если это потребуется, — заявил Пушилин.

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    "Александр Акопов родом из Донецка, он долгое время жил там. Мы также, если возникнет необходимость, готовы всячески его поддержать, — отметил в свою очередь Дейнего.

    Ранее МИД РФ пригласил Акопова посетить Россию. 

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