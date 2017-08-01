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    Украинский герой в Турции. Об опасной посадке самолета и Лаврове

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    Украинский пилот турецкой компании Atlas Global Александр Акопов, посадивший поврежденный градом самолет в Стамбуле, рассказал о подробностях полета, дальнейших планах, а также прокомментировал его сходство с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
    112 Украина/Youtube

    На вопрос, почему было решено взлетать в непогоду, Акопов ответил: "Потому что не было причин не взлетать. По очереди мы пятыми взлетали. Руление составило около 55 минут. В процессе руления был очень сильный дождь с небольшим градом. Пришлось остановиться. После этого все закончилось. Мы взлетали после четырех бортов. Единственное, что весь этот конклюжн, как говорят англичане, из-за того, что у нас не показывал локатор. Локатор показал нам где-то за 1,5-1 милю эти грозовые очаги, и уже невозможно было никуда сворачивать. Это недоработки наших авиационных систем". 

    Подвиг украинского пилота в Турции. Появились кадры из салона самолета. Видео
    Нужные Вещи/Youtube
    Подвиг украинского пилота в Турции. Появились кадры из салона самолета

    По его словам, чтобы посадить самолет, он смотрел в форточку. "Пришлось только так, потому что все передние стекла были побиты градом. Ничего не было видно".

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    Украинский пилот посадил в Стамбуле попавший под град авиалайнер, стихия повредила носовой обтекатель со всеми датчиками, а также лобовое стекло кабины, сделав его непрозрачным из-за множества трещин. На борту в момент посадки находились 121 пассажир и шесть членов экипажа.

    Президент Петр Порошенко отметил орденом "За мужество" Александра Акопова, который работает пилотом на рейсах турецкой компании Atlasglobal. Инцидент с самолетом произошел 27 июля.

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    Пресс-служба главы государства сообщила, что Порошенко лично позвонил пилоту и поблагодарил за его поступок. 

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