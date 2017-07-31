Спасение самолета в Турции: пилот-герой объяснил фото с Лавровым

КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. Украинский пилот Александр Акопов, который успешно посадил поврежденный самолет в Турции, заявил, что фото министра иностранных дел России Сергея Лаврова разместил на аватарку в социальной сети исключительно из-за внешнего сходства с политиком. Об этом он заявил в интервью изданию "Страна.ua".

"Это наша борт-проводница меня сфотографировала. Я просто-напросто похож на Лаврова. У нас одного типажа лица, черты схожие. Да, я поставил на аватарку, но это было давно, еще до начала войны в Донецке", — отметил Акопов.

Он пояснил, что менять аватарку не планирует, несмотря на критику.

"Но я понимаю, что это меркантильные интересы. Я-то не связан никак с политикой", — добавил пилот.

По словам Акопова, сам он родом из Борисполя Киевской области, но проживает в Донецке.

Кроме того, он рассказал, что переживает из-за событий на Донбассе.

"Я очень переживаю из-за этого. До такой степени, что аж дыхание спирает. Лучший аэропорт, лучшая футбольная команда. Представьте, каково это, все потерять? Словом, война есть война… Понимаете, говорить можно все, что угодно. Симпатии к России? Да, у меня есть симпатии к России. Симпатии к российскому хоккею. А к футболу — украинскому. Но живу-то я и работаю в Украине. Обвинять меня в сепаратизме не стоит", — подчеркнул командир самолета.

Кроме того, он сообщил, что президент Украины Петр Порошенко лично звонил ему после инцидента в Стамбуле.

"И я благодарен за то, что это событие не осталось незамеченным. Но по поводу фото Лаврова ничего не сказал. На таком уровне люди такую, извините за выражение, галиматью не обсуждают", — резюмировал Акопов.

Ранее сообщалось, что украинские пилоты пассажирского авиалайнера турецкой авиакомпании вручную посадили самолет в Стамбуле, практически, без приборов. Застигший лайнер град разбил стекла в их кабине и сделал видимость близкой к нулевой.