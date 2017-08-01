МИД РФ пригласил в гости украинского летчика-героя Акопова

КИЕВ, 1 авг – РИА Новости Украина. МИД России пригласил в РФ украинского пилота, вслепую посадившего в Стамбуле самолет со 120 пассажирами, а затем подвергшегося нападкам в социальных сетях за использование в своем профиле фотографий главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.

Украинский пилот турецкой компании Atlas Global Александр Акопов 27 июля посадил в Стамбуле попавший под град авиалайнер, стихия повредила носовой обтекатель со всеми датчиками, а также лобовое стекло кабины, сделав его непрозрачным из-за множества трещин. На борту в момент посадки находились 121 пассажир и шесть членов экипажа. Президент Украины Петр Порошенко наградил летчика орденом "За мужество". Однако вскоре Акопов подвергся резкой критике в интернете за предполагаемые симпатии к России из-за того, что на своей странице разместил фото главы МИД России.

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"Александр, то, что Вы совершили, — вне политики. Спасибо Вам за профессионализм! Если и дальше Вас будут критиковать на Родине, приезжайте — всегда Вам рады", — говорится в сообщении на странице МИД России в Facebook.

Facebook МИД ФР Приглашение МИД РФ украинскому пилоту Александру Акопову

В частности, бурную дискуссию спровоцировал пост пользователя Сергея Наумовича. Пользователь написал, что после увиденного у него "полностью меняется отношение к "герою".

"Можете закидать меня камнями, но я отказываюсь переступать через свои принципы, которые касаются российской агрессии", — пишет он, после чего нецензурно выражается в адрес летчика.

То, что Порошенко наградил Акопова орденом, пользователь назвал политическим пиаром.

Oleksandr Akopov / Facebook Украинский пилот Александр Акопов и министр иностранных дел России Сергей Лавров

В комментариях многие поддержали Наумовича.

Некоторых возмутило то, что летчик родом из Донецка, половина его друзей оттуда же и ни у кого из них нет "и намека на украинский флаг". "Поставил Лаврова — значит, это его кумир, и соответственно он сепар", — пишет Юхим Сербов.

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