КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Украинские пилоты пассажирского авиалайнера турецкой авиакомпании вручную посадили самолет в Стамбуле, практически, без приборов. дело в том, что застигший лайнер град разбил стекла в их кабине и сделал видимость близкой к нулевой, сообщил в Facebook пользователь Oleg Lungul.

"Вчера в Стамбуле был ураган и град с куриное яйцо. Самолет турецкой компании Atlasglobal, пилотируемый украинскими пилотами, попал в град. В результате стихии полностью разбило кок, передние стекла очень пострадали, автопилот, автотраст, Direct low", — написал он.

По его словам, "экипаж и две турецкие стюардессы проявили мужество в процессе этого инцидента".

"Капитан посадил вслепую, создал крен и смотрел только через форточку, не открывая ее. Когда он посадил самолет, аплодировал весь перрон аэропорта "Ататюрк". Пилоты других самолётов мигали фарами и просто приходили на борт, пожать руку", — рассказал он.

facebook.com/oleg.lungul.96 Украинские пилоты вслепую посадили побитый градом самолет

"Когда ребята приехали в отель, то мы все и работники отеля вышли и аплодировали им, это действительно достойно уважения", — отметил пользователь.

Напомним, в Украине в пятницу в некоторых регионах прошли сильные ливни с градом.