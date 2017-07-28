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    Украинские пилоты вслепую посадили побитый градом самолет

    (обновлено: )11350
    Как стало известно, когда пилот посадил самолет, аплодировал весь перрон аэропорта "Ататюрк" в Стамбуле, пилоты других самолётов мигали фарами и приходили на борт, пожать ему руку.
    Украинские пилоты вслепую посадили побитый градом самолет
    facebook.com/oleg.lungul.96

    КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Украинские пилоты пассажирского авиалайнера турецкой авиакомпании вручную посадили самолет в Стамбуле, практически, без приборов. дело в том, что застигший лайнер град разбил стекла в их кабине и сделал видимость близкой к нулевой, сообщил в Facebook пользователь Oleg Lungul.

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    "Вчера в Стамбуле был ураган и град с куриное яйцо. Самолет турецкой компании Atlasglobal, пилотируемый украинскими пилотами, попал в град. В результате стихии полностью разбило кок, передние стекла очень пострадали, автопилот, автотраст, Direct low", — написал он.

    По его словам, "экипаж и две турецкие стюардессы проявили мужество в процессе этого инцидента".

    "Капитан посадил вслепую, создал крен и смотрел только через форточку, не открывая ее. Когда он посадил самолет, аплодировал весь перрон аэропорта "Ататюрк". Пилоты других самолётов мигали фарами и просто приходили на борт, пожать руку", — рассказал он.

    facebook.com/oleg.lungul.96
    Украинские пилоты вслепую посадили побитый градом самолет

    "Когда ребята приехали в отель, то мы все и работники отеля вышли и аплодировали им, это действительно достойно уважения", — отметил пользователь.

    Напомним, в Украине в пятницу в некоторых регионах прошли сильные ливни с градом.

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