Маневры по-украински. Выступление летчиков на авиашоу в Британии

"Наши асы показали класс на британском авиашоу The Royal International Air Tattoo-2017. Украинские летчики из 831-й бригады тактической авиации продемонстрировали фантастическое мастерство", — говорится в описании к видео.

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В сентябре прошлого года делегация Воздушных сил Вооруженных сил Украины приняла участие в крупнейшем авиашоу CIAF-2016 в чешском городе Градец-Кралове. По данным Минобороны Украины, военным летчикам ВВС Украины удалось удивить европейскую публику: 15-минутная программа выступления была насыщена фигурами высшего пилотажа, выполнение которых вызывало восторг у зрителей на авиашоу.