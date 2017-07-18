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    Маневры по-украински. Выступление летчиков на авиашоу в Британии

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    Украинские летчики показали свое мастерство на британском авиашоу The Royal International Air Tattoo-2017. Соответствующие кадры появились на канале президента Петра Порошенко в Facebook.
    Петр Порошенко/Facebook

    "Наши асы показали класс на британском авиашоу The Royal International Air Tattoo-2017. Украинские летчики из 831-й бригады тактической авиации продемонстрировали фантастическое мастерство", — говорится в описании к видео. 

    Смотрите также: Учения ВДВ Украины по отражению морских атак в Черном море

    В сентябре прошлого года делегация Воздушных сил Вооруженных сил Украины приняла участие в крупнейшем авиашоу CIAF-2016 в чешском городе Градец-Кралове. По данным Минобороны Украины, военным летчикам ВВС Украины удалось удивить европейскую публику: 15-минутная программа выступления была насыщена фигурами высшего пилотажа, выполнение которых вызывало восторг у зрителей на авиашоу.

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