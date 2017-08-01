СБУ нашла в мэрии Запорожья незаконные системы аудио- и видео наблюдения

КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что проводила обыски в Запорожском горсовете для выявления каналов сбора и передачи посторонним лицам служебной информации с ограниченным доступом, в результате обнаружила несертифицированные системы аудио- и видеонаблюдения.

Ранее во вторник СМИ сообщали, что сотрудники СБУ проводят обыски в мэрии Запорожья.

"Сотрудники Службы безопасности Украины провели следственные действия в помещениях Запорожского городского совета для выявления и фиксации каналов сбора и передачи посторонним лицам служебной информации с ограниченным доступом", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

ssu.gov.ua Несертифицированные системы аудио- и видеонаблюдения, найденные в горсовете Запорожья

ssu.gov.ua Несертифицированные системы аудио- и видеонаблюдения, найденные в горсовете Запорожья

По данным спецслужбы, обыски проводились с соблюдением требований действующего процессуального законодательства Украины, в рамках уголовного дела по статье 359 ("незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации").

"Правоохранители обнаружили в помещениях горсовета несертифицированные системы аудио- и видеонаблюдения, которые направлены на экспертизу. Во время досудебного следствия будет установлено инициаторов и цель установки систем наблюдения в административных помещениях органа местного самоуправления, в которых циркулирует информация с ограниченным доступом", — сообщили в СБУ.

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Ранее сообщалось, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыски в центральном офисе крупнейшей украинской нефтедобывающей компании "Укрнафта". Также на днях сообщалось об обысках в ГП "Укрспирт".