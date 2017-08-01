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    Политика

    СБУ проводит обыски в мэрии Запорожья

    (обновлено: )86
    Как отмечается, в СБУ подтвердили факт обыска в рамках уголовного производства по постановлению следственного судьи. Пока продолжаются следственные действия.
    Мэрия Запорожья
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    КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина.  Во вторник в здании мэрии Запорожья сотрудники управления СБУ в Запорожской области проводят обыски, сообщает "Радио Свобода".

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    Факт обысков в пресс-службе ведомства подтвердили, но что их обусловило и что именно ищут, в СБУ не разглашают.

    "Действительно, мы, СБУ, проводим обыски в рамках уголовного производства по постановлению следственного судьи. Пока продолжаются следственные действия", – рассказал представитель регионального управления СБУ Сергей Левченко.

    В связи с отсутствием на рабочем месте городского главы Владимира Буряка постановление об обысках представители ведомства вручили одному из его заместителей.

    Ранее сообщалось, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыски в центральном офисе крупнейшей украинской нефтедобывающей компании "Укрнафта". Также на днях сообщалось об обысках в ГП "Укрспирт".

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