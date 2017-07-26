ГПУ заявила о проведении около 40 обысков в госучреждениях

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Генеральной прокуратурой проведено около 40 обысков в ряде государственных учреждений и коммерческих предприятий в связи с растратами средств в 2012-2014 годах во время государственных закупок, сообщила пресс-служба ГПУ в среду.

"В ходе досудебного расследования следователями Генеральной прокуратуры совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины проведено около 40 обысков в государственных учреждениях, в помещении коммерческого предприятия, на предприятиях, осуществлявших поставку оборудования, по месту жительства бывшего чиновника МВД Украины, ряда должностных лиц МВД Украины, входивших в состав тендерного комитета", — говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, обысками установлено, что в отдельных учреждениях и министерствах указанное оборудование отсутствует или находится в нерабочем состоянии.

В то же время в сообщении не названы учреждения и предприятия, в которых проводились обыски.

В ГПУ сообщают, что изъята тендерная и другая документация, имеющая значение для расследования.

"По месту жительства бывшего чиновника МВД Украины изъята компьютерная техника, черновые записи и другие вещи согласно постановлению суда. В настоящее время изъято более 700 тыс. долларов США, 2 млн грн, значительное количество коллекционных — золотых и серебряных — монет, драгоценности и другие ценные предметы, происхождение которых устанавливается", — отмечают в прокуратуре.

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Также сообщается, что обыски продолжаются, решается вопрос об уведомлении о подозрении лиц, причастных к причинению ущерба государству.

Ранее сообщалось, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыски в центральном офисе крупнейшей украинской нефтедобывающей компании "Укрнафта". Также на днях сообщалось об обысках в ГП "Укрспирт".