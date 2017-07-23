Борис Барский о запрете артистов из РФ: давайте и птицам запретим летать

КИЕВ, 23 июл — РИА Новости Украина. Люди, выходящие на акции против выступления в Украине тех или иных артистов, на самом деле действую против Украины. Однако большую угрозу несут не исполнители, а организаторы таких акций, считает Народный артист Украины, участник комик-группы "Маски", одессит Борис Барский.

"Артисты просто во многом не разбираются и часто не понимают, что происходит. А брать какие-то реплики… Не надо артистов воспринимать серьезно. Это люди из другого космоса, другой галактики. Мне сильно не нравится эта ситуация, когда артистов из России не пускают, потому что они каким-то образом оказались в Крыму. Это или провокация какая-то… В Крыму не такие же люди живут? Во-вторых, откуда они знают, как надо переходить границу, через Украину въезжать или через Россию?.. Давайте тогда перекроем небо и не будем птиц пускать, какого черта они летают? Это неправильно", — сказал Барский в интервью сайту "Обозреватель".

Он вспомнил, как в начале 2014 года вел дискуссии с россиянами относительно якобы притеснения в Украине русскоязычных граждан. Теперь Барский убежден. что те, кто запрещает выступления российских артистов действуют именно против Украины.

"Это провокация. Люди, которые придумали такие вещи — они против Украины", — подчеркнул Барский.

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"Это вот как раз об этом я только что говорил, эти люди проплачены. Это конкретный пиар, это ненормальные люди. Хотя, видимо, нормальные, просто хочется жить, и деньги нужны, и хлеба с маслом покушать. Поэтому здесь проблема не в тех людях, кто выходит на такие акции, а в тех, кто организовывает. Это кукловоды. Вот найти бы таких кукловодов и показать всем и всех", — добавил он.

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Барский также отметил, что "нормальные люди" в Украине и России не ссорились и стараются друг друга понимать.

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, запрещающий гастрольную деятельность российских артистов в Украине и украинских в России.