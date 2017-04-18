Шести гражданам Узбекистана запретили въезд в Украину из-за Крыма

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Шести гражданам Узбекистана, которые посещали Крым, запретили въезд на территорию Украины на три года, сообщила во вторник пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Пограничники на админграницах с Крымом обнаружили шесть узбеков без необходимых документов… Сейчас за данные правонарушения всем иностранным гражданам запрещен въезд на территорию Украины в течение трех лет", — говорится в общении.

По данным ведомства, в понедельник к контрольному пропуску "Чонгар" с Крыма прибыли шесть граждан Узбекистана. Во время пограничного контроля пограничники установили, что иностранцы на территорию Крыма попали через пункт пропуска, функционирование которого временно приостановлено, и у них отсутствуют специальные разрешения для пребывания в Крыму, добавили в ведомстве.

Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.