Суд арестовал гражданина Узбекистана, разыскиваемого за финансовые махинации

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Киевский суд арестовал гражданина Узбекистана, который находился в международном розыске за многомиллионные финансовые махинации, сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры Киева.

"По ходатайству прокурора Киевской местной прокуратуры №9 Соломенским районным судом применен экстрадиционный арест к 33-летнему гражданину Республики Узбекистан, который находится в международном розыске за совершение особо тяжких преступлений на территории Республики Узбекистан", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, иностранец был задержан сотрудниками контрольно-пропускного пункта "Киев" государственной пограничной службы Украины. По информации пограничников, при себе мужчина имел паспорт гражданина Доминиканской Республики и Узбекистана.

В пресс-службе сообщили, что, согласно учетам генерального секретариата Интерпола, мужчина находится в международном розыске по подозрению в присвоении средств в размере более 91 миллиона долларов, укрытия иностранной валюты на сумму около 200 миллионов долларов и 271,602 тысячи евро, легализации доходов, полученных в результате преступной деятельности на сумму 77,4 миллиона швейцарских франков (77,2 миллиона долларов) и 200 тысяч латвийских лат (302,9 тысячи долларов), а также служебном подлоге.

"Сейчас ожидается запрос от компетентных органов Республики Узбекистан о выдаче злоумышленника для привлечения его к уголовной ответственности", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в киевском аэропорту "Борисполь" задержали гражданина РФ, который разыскивается Интерполом за причастность к террористической деятельности.