Товарооборот между Украиной и Узбекистаном за год упал почти на 10%

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Товарооборот между Узбекистаном и Украиной в 2016 году составил 223 миллиона долларов, что меньше на 9,5% по сравнению с 2015 годом, сообщил глава украинской дипмиссии в Узбекистане Юрий Савченко.

По его словам, причины падения объемов взаимной торговли остаются те же — затруднения с транзитом украинских товаров через российскую территорию, экономический кризис и вооруженный конфликт в стране.

Опираясь на данные украинской статистики, дипломат подчеркнул, что экспорт товаров и услуг из Украины в Узбекистан за год составил 147,9 миллиона долларов и уменьшился на 18,6%. При этом импорт узбекских товаров и услуг на Украину превысил 75 миллионов долларов и увеличился на 15,7%. Позитивное сальдо для Украины за этот период достигло 72,8 миллиона долларов, сообщает Sputnik Узбекистан.

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В прошлом году, как рассказал Савченко, в структуре украинского экспорта в Узбекистан доминировали поставки фармацевтической продукции, бумаги и картона, ядерных реакторов, котлов, машин, черных металлов и изделий из них, недрагоценных металлов, мясомолочных продуктов и других продовольственных товаров. В свою очередь Украина импортировала цинк и изделия из него, пластмассу, полимерные материалы, хлопок, текстиль, табак и его промышленные заменители, удобрения, орехи, плодоовощную продукцию и многое другое.

Касаясь инвестиционного партнерства, посол отметил, что узбекские инвестиции в экономику Украины в прошлом году превысили 1,2 миллиона долларов. При этом большая часть из этих средств была вложена в проекты в сфере оптово-розничной торговли, а также в ремонт автотранспортных средств и мотоциклов. Объем украинских инвестиций в Узбекистан за этот же период на порядок ниже — всего около 350 тысяч долларов. На эти средства были организованы проекты в области перерабатывающих производств и промышленности.

Узбекистан в 2016 году по объемам внешней торговли занял 60-е место среди всех стран мира и седьмое — среди стран СНГ.

Ранее сообщалось о росте товарооборота между Украиной и США.