Узбекистан поставит в Украину авто, технику и табачную продукцию на $50 млн

КИЕВ, 29 мар – РИА Новости Украина. Компании Узбекистана заключили контракты на поставку своей продукции в Украину стоимостью 47,4 миллиона долларов, передает в среду информационное агентство "Жахон" при МИД республики.

По данным агентства, в Киеве состоялась узбекско-украинская деловая встреча, в которой приняли участие представители более 50 предприятий текстильной, химической, электротехнической и строительной отраслей двух стран. Мероприятие было организовано посольством Узбекистана в Украине, АО "Узбекелегпром" при поддержке Украинской ассоциации предприятий легкой промышленности "Укрлегпром".

"По результатам состоявшихся двусторонних встреч были заключены коммерческие контракты на поставку на Украину автотранспортных средств, текстильных изделий, электробытовой техники, строительных материалов и табачной продукции на общую сумму более 47,4 миллиона долларов", — говорится в сообщении.

Агентство уточняет, что по итогам переговоров, проведенных АО "Узбеклегпром" и "Укрлегпром", подписан меморандум о сотрудничестве, АО "Узхимпром" и компания GFT Ltd подписали меморандум об организации производств на территории Узбекистана жидких удобрений и биопрепаратов.

В целях осуществления системных поставок на украинский рынок сухофруктов, свежей и переработанной плодоовощной продукции АО "Узагроэкспорт" и украинское ООО "Б.Т.С.-импорт" достигли договоренности об учреждении совместного торгового дома в Киеве.

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"Участники мероприятий сошлись во мнении, что подобные встречи и отраслевые выставки позволят расширить возможности сотрудничества, будут способствовать увеличению двусторонних инвестиций и торговли, уровень которых на данный момент далек от соответствия потенциалу и возможностей наших экономик", — говорится в сообщении.

Ранее глава украинской дипмиссии в Узбекистане Юрий Савченко сообщил, что товарооборот между Узбекистаном и Украиной в 2016 году снизился на 9,6% по сравнению с 2015 годом — до 223 миллионов долларов. В том числе, экспорт с Украины в Узбекистан сократился на 18,6% — до 147,9 миллиона долларов, импорт узбекских товаров и услуг в Украину увеличился на 15,7% — до 75 миллионов долларов. По данным дипмиссии, главными причинами падения взаимной торговли остаются затруднения с транзитом украинских товаров через российскую территорию, экономический кризис и вооруженный конфликт в стране.