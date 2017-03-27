Охрименко: в зоне свободной торговли с ГУАМ нет никакого смысла

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Правительства Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы подписали в понедельник протокол о создании рабочего органа по координации действий в рамках Соглашения о создании зоны свободной торговли.

В рамках саммита Организации за демократию и экономическое развитие ГУАМ был подписан также Протокол между таможенными администрациями государств-членов ГУАМ о взаимном признании отдельных результатов таможенных процедур в отношении товаров и транспортных средств, перемещаемых через границы.

Как отметил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, подписанные документы позволят уже в 2017 году полноценно ввести зону свободной торговли в рамках ГУАМ. По его словам, таможенный протокол позволит упростить таможенные процедуры.

По словам Гройсмана, введение ЗСТ между четырьмя странами благоприятно отразится на состоянии экономик этих государств.

“В принципе, в этом нет никакого смысла. ГУАМ — давно мертвая структура и ее можно закрыть. Обращаю ваше внимание, что еще при Кучме была создана зона свободной торговли ГУАМ, когда там был еще и Узбекистан. Торжественно подписали, но она умерла сама по себе. В настоящий момент нет точек соприкосновения, потому что тяжело представить, чтобы Украина, например, финансировала Молдову, или Грузию. Да, какие-то торговли есть, что-то есть, но оно и так сейчас работает: у нас давно уже никаких ни пошлин, ни ограничений не существует. То же самое касается и Азербайджана. Я бы давно эту структуру закрыл, потому что она просто проедает бюджетные деньги. С точки зрения пиара — да, она существует, но она абсолютно мертвая", - сказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в комментарии РИА Новости Украина.

Он напомнил, что еще при президенте Ющенко пытались реанимировать зону свободной торговли в рамках ГУАМ, но из этого ничего не вышло.

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"Она с самого начала, еще когда создавалась, была обречена: когда собираются нищие, то и структура получается нищая. Если бы это был, к примеру, союз с Турцией, то это имело бы эффект, поскольку с Турцией мы довольно активно торгуем. А в ГУАМ нет точек для бизнеса, и товарооборот у нас этими странами очень мал. Если брать десятку наших самых крупных торговых партнеров за 2016 год, то там нет ни одной из этих стран. Азербайджан сейчас нам нефть поставляет, но тоже товарооборот слабенький. Так что здесь нет никакой экономической выгоды — только пиар", - заключил Охрименко.