"Роснефть" возобновила поставки дизтоплива в Украину

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. "Роснефть" в конце прошлой недели возобновила трубопроводные поставки дизельного топлива в Украину, сообщил РИА Новости советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

"Возобновили прокачку в конце прошлой недели, "Роснефть" оформила необходимые документы", — сказал Демин.

По его словам, план прокачки на март в этом направлении составляет 140 тысяч тонн.

Он также отметил, что поставки нефтепродуктов в Белоруссию по трубопроводу российские компании не осуществляют.

С 8 февраля РФ прекратила трубопроводные поставки дизтоплива в Украину. В Минэнерго РФ тогда отмечали, что у России нет межправсоглашений по поставкам нефтепродуктов в Венгрию и Украину. Поставки дизтоплива по трубе ведут компании, исходя из своей экономической выгоды. До недавнего времени дизтопливо из России в Украину по трубопроводам поставляла одна "Роснефть". Однако в феврале она не оформила необходимые документы на прокачку и не возобновила поставки в марте.