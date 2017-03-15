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    Россия

    "Роснефть" возобновила поставки дизтоплива в Украину

    (обновлено: )11701
    План прокачки на март в этом направлении составляет 140 тысяч тонн. Игорь Демин также отметил, что поставки нефтепродуктов в Белоруссию по трубопроводу российские компании не осуществляют.
    Здание нефтегазовой компании Роснефть
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. "Роснефть" в конце прошлой недели возобновила трубопроводные поставки дизельного топлива в Украину, сообщил РИА Новости советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

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    "Возобновили прокачку в конце прошлой недели, "Роснефть" оформила необходимые документы", — сказал Демин.

    По его словам, план прокачки на март в этом направлении составляет 140 тысяч тонн.

    Он также отметил, что поставки нефтепродуктов в Белоруссию по трубопроводу российские компании не осуществляют.

    С 8 февраля РФ прекратила трубопроводные поставки дизтоплива в Украину. В Минэнерго РФ тогда отмечали, что у России нет межправсоглашений по поставкам нефтепродуктов в Венгрию и Украину. Поставки дизтоплива по трубе ведут компании, исходя из своей экономической выгоды. До недавнего времени дизтопливо из России в Украину по трубопроводам поставляла одна "Роснефть". Однако в феврале она не оформила необходимые документы на прокачку и не возобновила поставки в марте.

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