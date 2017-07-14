В Виннице появились остановки "спиной" к дороге

КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Остановку общественного транспорта установили "спиной" к проезжей части в Виннице, сообщает местное издание ВинницаОк.

Власти отметили, что такое положение остановок — европейская практика.

"В Европе и мире таких остановок много. В первую очередь, это — меры безопасности, второе — если плохие погодные условия, дождь или снег, это в какой-то степени защищает пассажиров", — объяснил мэр города Сергей Моргунов.

vinnitsaok.com.ua В Виннице установили остановку "спиной"

При этом он добавил, что аналогичные остановки появятся и на других улицах города.

Ранее в Мариуполе установили первую "смарт-остановку" общественного транспорта, которая будет информировать о работе полиции.