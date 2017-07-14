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    Общество

    В Виннице появились остановки "спиной" к дороге

    (обновлено: )17
    Мэр города Сергей Моргунов объяснил, что такое положение павильонов является европейской практикой. В частности, они удобнее в случае плохих погодных условий.
    В Виннице установили остановку спиной
    vinnitsaok.com.ua

    КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Остановку общественного транспорта установили "спиной" к проезжей части в Виннице, сообщает местное издание ВинницаОк

    Власти отметили, что такое положение остановок — европейская практика.

    "В Европе и мире таких остановок много. В первую очередь, это — меры безопасности, второе — если плохие погодные условия, дождь или снег, это в какой-то степени защищает пассажиров", — объяснил мэр города Сергей Моргунов.  

    vinnitsaok.com.ua
    В Виннице установили остановку "спиной"

    При этом он добавил, что аналогичные остановки появятся и на других улицах города.

    Ранее в Мариуполе установили первую "смарт-остановку" общественного транспорта, которая будет информировать о работе полиции.

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