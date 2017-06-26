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    В Мариуполе появилась первая "смарт-остановка" общественного транспорта

    (обновлено: )22
    По словам руководителя главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслава Аброськина, на остановке уже установлены видеокамеры и необходимое оборудование для зарядки мобильных телефонов.
    В Мариуполе появилась первая смарт-остановка общественного транспорта
    Facebook Вячеслава Аброськина

    КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. В Мариуполе установили первую "смарт-остановку" общественного транспорта, которая будет информировать о работе полиции, сообщил руководитель главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин на странице в Facebook.

    Еврокомиссар Йоханнес Хан во время визита в Украину 18 июня 2015 г.
    Фото Еврокомиссия
    Еврокомиссар Хан развитием Мариуполя удовлетворен - спецкор

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    "Почему же смарт? Потому что это вай-фай, это экран, где мы будем транслировать необходимую информацию о работе полиции, о разыскиваемых преступниках, это карта движения общественного транспорта и другая полезная информация для жителей и гостей города. На мониторе также будет транслироваться время прибытия общественного транспорта", — пояснил Аброськин.

    По его словам, возле остановки установят еще электронный ibox, через который каждый сможет получить информацию о деятельности полиции, а также записаться на прием к руководству главного управления и территориальных подразделений полиции Донецкой области.

    Отметим, что на остановке уже установлены видеокамеры и необходимое оборудование для зарядки мобильных телефонов.

    Ранее сообщалось, что в результате взрыва на базе дислокации батальона приданных сил Нацполиции в Мариуполе ранения получили семь человек — все полицейские.

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