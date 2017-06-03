Винницкий суд арестовал 45 человек после бойни за ферму

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КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. Винницкий городской суд взял под стражу на два месяца без права внесения залога 45 задержанных в результате стрельбы на территории зернотока в селе Метановка Теплицкого района, сообщает пресс-служба Национальной полиции страны.

Отмечается, что такое решение суд вынес 2 июня после рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения 45 задержанным в совершении хулиганских действий.

"45-ти задержанным по подозрению в совершении правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.296 УК Украины (хулиганство), избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога", — говорится в сообщении.

По словам начальника Главного управления Нацполиции Винницкой области Юрия Педоса, подавляющее большинство задержанных — молодые люди, которые через посредника одного из предпринимателей города Кропивницкого трудоустроились охранять территорию и имущество зернохранилища. Им пообещали немалый заработок.

"В результате — вместо денег им грозит наказание от 3 до 7 лет лишения свободы", — добавил он.

Напомним, 31 мая вооруженные люди на территории зернотока, который охраняли местные жители, спровоцировали конфликт и начали стрельбу. В результате шесть человек получили ранения.