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    Общество

    Винницкий суд арестовал 45 человек после бойни за ферму

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    По словам начальника Главного управления Нацполиции Винницкой области, подавляющее большинство задержанных - молодые люди, которые через посредника одного из предпринимателей города Кропивницкого трудоустроились охранять территорию и имущество зернохранилища.
    Бойня за ферму в Винницкой области: 42 человека задержаны
    facebook.com/sergii.knyazev

    КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. Винницкий городской суд взял под стражу на два месяца без права внесения залога 45 задержанных в результате стрельбы на территории зернотока в селе Метановка Теплицкого района, сообщает пресс-служба Национальной полиции страны.

    Бойня за ферму в Винницкой области: 42 человека задержаны
    facebook.com/sergii.knyazev
    Бойня за ферму в Винницкой области: есть раненые

    Отмечается, что такое решение суд вынес 2 июня после рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения 45 задержанным в совершении хулиганских действий.

    "45-ти задержанным по подозрению в совершении правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.296 УК Украины (хулиганство), избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога", — говорится в сообщении.

    По словам начальника Главного управления Нацполиции Винницкой области Юрия Педоса, подавляющее большинство задержанных — молодые люди, которые через посредника одного из предпринимателей города Кропивницкого трудоустроились охранять территорию и имущество зернохранилища. Им пообещали немалый заработок.

    "В результате — вместо денег им грозит наказание от 3 до 7 лет лишения свободы", — добавил он.

    Напомним, 31 мая вооруженные люди на территории зернотока, который охраняли местные жители, спровоцировали конфликт и начали стрельбу. В результате шесть человек получили ранения.

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