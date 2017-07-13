Смертельное ДТП в Виннице: двое погибших

ГУ Нацполиции в Винницкой области

КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. В Виннице задержали водителя, который 12 июля на автодороге неподалеку "Эпицентра" сбил двух переходов и с места происшествия скрылся. В результате ДТП один из пострадавших погиб на месте происшествия, другой – умер во время оказания медицинской помощи.

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Авария произошла около 1:00 на автодороге Стрый-Тернополь-Кировоград-Знаменка возле выезда из города Винницы, сообщает пресс-служба полиции области.

"По предварительной информации следствия, водитель автомобиля "ВАЗ 2115" допустил наезд на двух пешеходов, которые перебегали проезжую часть дороги и с места происшествия скрылся. На месте аварии полицейские нашли номерной знак автомобиля правонарушителя, обломки фары и другие вещественные доказательства", – говорится в сообщении.

В результате аварии двое жителей города Летичев Хмельницкой области в возрасте 28 и 29 лет получили травмы, несовместимые с жизнью.

Водитель, причастный к совершению ДТП, был задержан патрульными на выезде из города. Им оказался 45-летний житель Винницы. Свой побег мужчина объяснил испугом.

Алкотестер "Драгер" предварительно зафиксировал уровень алкоголя в крови беглеца 0,6 промилле. У водителя отобраны образцы крови для окончательного установления степени опьянения человека на момент совершения аварии.

Сейчас мужчина задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Ранее в ДТП около села Ямница в Ивано-Франковской области погиб известный футболист Роман Стоцкий, выступавший за клубы "Прикарпатье" и "Оскар". На дороге не разминулись автомобили Daewoo Lanos Стоцкого и Volkswagen Passat депутата Ивано-Франковского областного совета, директора Бурштынской ТЭС Андрея Шувара. Как уточнили в полиции, водитель Daewoo погиб на месте ДТП, другой водитель попал в больницу. По предварительной информации, водителя Daewoo занесло на мокрой дороге, и он оказался на встречной полосе.