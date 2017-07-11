На КПВВ в Донбассе собралась очередь из 375 автомобилей

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КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. Во вторник на контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в Донбассе собралась очередь из 375 автомобилей, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, сегодня утром на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

"Майорское" — 50/65; "Марьинка" — 100/100; "Новотроицкое" 30/0; "Гнутово" — 20/10", — говорится в сообщении.

За прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 33,9 тысячи человек и 5000 транспортных средств.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.