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    На КПВВ в Донбассе собралась очередь из 375 автомобилей

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    В Госпогранслужбе сообщили, что через контрольные пункты въезда-выезда за прошедшие сутки линию разграничения пересекли 33,9 тысячи человек и 5000 транспортных средств.
    Очередь на КПВВ в Донбассе. Архивное фото
    REUTERS/Gleb Garanich

    КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. Во вторник на контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в Донбассе собралась очередь из 375 автомобилей, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

    Исполнительный директор Украинского института будущего Виктор Андрусив
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    "В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, сегодня утром на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

    "Майорское" — 50/65; "Марьинка" — 100/100; "Новотроицкое" 30/0; "Гнутово" — 20/10", — говорится в сообщении.

    За прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 33,9 тысячи человек и 5000 транспортных средств.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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