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    За время конфликта в Донбассе погибли более 2600 военных - Минобороны

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    "Хлебное перемирие": обстрелы и теракты (718)

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    За время вооруженного конфликта в Донбассе более 2,7 тысячи военнослужащих погибли и более 10 тысяч ранены, сообщил первый замминистра обороны Украины Иван Руснак.
    Нашивка на форме украинского военнослужащего
    Facebook Петра Порошенко

    КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. Более 2,7 тысячи украинских военных погибли и более 10 тысяч получили ранения за время вооруженного конфликта в Донбассе, заявил во вторник первый замминистра обороны Украины Иван Руснак.

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    "Более 2,7 тысячи военнослужащих погибли и более 10 тысяч ранены", — сказал Руснак во вторник на семинаре, посвященном безопасности в Черноморском регионе.

    В середине июня в Минобороны Украины заявляли, что 2696 украинских силовиков погибли и 9903 получили ранения с начала конфликта в Донбассе.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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