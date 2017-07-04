Минобороны оценило убытки Украины от конфликта в Донбассе в $50 млрд

КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. Прямые убытки Украины от конфликта в Донбассе оцениваются примерно в 50 миллиардов долларов, сообщил во вторник первый замминистра обороны Иван Руснак.

"По предварительным данным, общие суммы прямых убытков Украины (за все время конфликта в Донбассе — ред.) составляют около 50 миллиардов долларов", — сказал Руснак во вторник на семинаре, посвященного безопасности в Черноморском регионе.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.