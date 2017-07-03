КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. Полиция заявила о задержании в Донбассе, на блокпосту вблизи Волновахи, генерал-майора регионального казачьего объединения самопровозглашенной ДНР.

"На одном из контрольных пунктов пропуска вблизи Волновахи правоохранители остановили пожилого мужчины, который ехал в Бердянск в гости к своим знакомым, но при проверке вызвал подозрение у полицейских… Было установлено, что перед правоохранителями — действующий генерал-майор регионального казачьего объединения "ДНР". Он рассказал, что в 2011 году начал руководить полком, в состав которого входило 90 рядовых казаков. В 2014 году, когда город захватили оккупанты, "казаки" присоединились к террористам", — говорится в сообщении управления полиции Донецкой области.

По данным полиции, у генерал-майора при себе было удостоверение атамана ДНР и разрешение на хранение казацкого оружия (шашки, кинжала и плети). Как отмечается, в обязанности полка входили охрана границ, совместные патрулирования на неподконтрольной Украине территории.

Нацполиция Донецкой области Полиция сообщила о задержании в Донбассе генерал-майора казаков ДНР

Правоохранители завели дело по статье 256 "содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности", санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Нацполиция Донецкой области Полиция сообщила о задержании в Донбассе генерал-майора казаков ДНР

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.